Бельгийского депутата парламента заподозрили в шпионаже в пользу Китая

По данным следствия, политик несколько лет консультировал некую некоммерческую ассоциацию из КНР в Антверпене.

Депутата федерального парламента Бельгии от партии "Фламандский интерес" Филипа Девинтера подозревают в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает издание Het Laatste Nieuws.

Согласно следствию, которое проводит федеральная прокуратура Бельгии, Девинтер консультировал некую китайскую некоммерческую ассоциацию в Антверпене, намеревавшуюся сформировать "политическую и деловую сеть" в Бельгии при поддержке китайских властей.

Отмечается, что ассоциация в течение пяти лет организовывала культурные мероприятия, к которым пыталась привлечь бельгийских политиков и бизнесменов, чтобы впоследствии оказывать влияние на принятие решений на государственном уровне.

Сообщается, что основатель ассоциации — китаец Шао Чанчунь, которого экстрадировали в КНР в 2017 году. Согласно следствию, Девинтер поддерживал с ним контакт. По поручению Чанчуня депутат обедал с директором бельгийской полиции, несколько раз посещал Китай, встречался с послом Узбекистана и провёл пять дней в Казахстане. И всё это финансировалось китайской стороной.

Сам Девинтер отрицает все обвинения в свой адрес.

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