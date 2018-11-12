В Нижнем Новгороде закрасили рисунок-посмешище на месте советской мозаики

Творчество времён СССР сохранить не удалось — строители стену утеплили и заштукатурили.

В Нижнем Новгороде закрасили крайне неудачный рисунок на стене бассейна, вызвавший возмущение у жителей города. Изображение пытались сделать копией мозаики времён СССР, но сделано это было крайне непрофессионально. Директор спортклуба "Торпедо" Вячеслав Фокин сегодня отметил, что "просто не получился", поэтому его пришлось закрасить.

— В течение ряда лет происходило разрушение стены бассейна, где была мозаика. Её в любом случае не удалось бы сохранить, — сказал Фокин РИА "Новости".

По его словам, стена стала промерзать, появился грибок на внутренней стороне стены — в бассейне. Её утеплили и заштукатурили.

— И в принципе, работу-то сделали хорошо и качественно. Если бы ещё рисунок удачно выполнили, — отметил глава спортклуба.

По его словам, все работы подрядчик выполнял по согласованию с Горьковским автозаводом, который является владельцем здания.