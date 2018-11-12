"Энергия" не нашла дырок в новом корабле "Союз МС-11"

Аппарат должен доставить на МКС Олега Кононенко, Давида Сен-Жака и Энн Макклейн.

Космический корабль "Союз МС-11", который должен отправиться с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) 3 декабря, проверили на герметичность. Об этом сообщает ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия".

— Успешно завершена проверка систем и отсеков корабля на герметичность в вакуумной камере с использованием гелиево-воздушной среды, — уточнили в РКК.

Запуск "Союза МC-11" намечен на 3 декабря 2018 года. Корабль должен доставить на МКС экипаж в составе космонавта "Роскосмоса" Олега Кононенко (командир), Давида Сен-Жака (ККА) и Энн Макклейн (NASA).

Напомним, в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09". Причины появления повреждения выясняются.