"Это безумие". Нурмагомедов посетил Нигерию и помог починить водяную скважину

Чемпион UFC из России продолжает турне по миру. Как сообщил в "Инстаграме" известный в мире ММА журналист Ариэль Хельвани, сегодня Хабиб Нурмагомедов побывал в одной из деревень в северной Нигерии и встретился с местными детьми. Целью визита была благотворительная помощь в открытии медицинского центра и ремонте водяной скважины.

В Сети можно также найти видео с комментариями самого Хабиба, на котором он говорит: "Это безумие. Людям здесь просто нужна вода, ничего другого".

UFC lightweight champion Khabib Nurmagomedov is currently in Nigeria on a charity mission. pic.twitter.com/OEIcyMddnC — Haqplus (@haqplus) 12 ноября 2018 г.

Это не первая страна, где побывал россиянин после победы в чемпионском бою над Конором Макгрегором. Боец также посетил ОАЭ, где встретился с шейхом Халифой бин Заед Аль Нахайяном, и Турцию, где пообщался с Реджепом Эрдоганом.