Меркель в Париже перепутали с супругой Макрона

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Меркель в Париже перепутали с супругой Макрона

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Эмманюэль Макрои и Ангела Меркель. Фото: © РИА Новости / Михаил Мецтель/ТАСС/POOL

На торжествах, посвящённых столетию окончания Первой мировой войны, с главами разных государств пообщалась пожилая француженка. Женщина приняла канцлера ФРГ Ангелу Меркель за супругу президента Франции Брижит Макрон.

На ролике видно, что женщина не только поздоровалась с французским лидером, но и назвала их рукопожатие фантастикой.

Затем пожилая француженка обратилась к Меркель с вопросом: "Это вы мадам Макрон?" Ангела Меркель ответила по-немецки, что она канцлер ФРГ, но собеседница, очевидно, решила, что общается с первой леди Франции.

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