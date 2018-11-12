Общественники предсказали проблемы после введения штрафа за опасное вождение

Теоретически штраф за опасное вождение может быть установлен, но на практике его будет очень сложно применять. Об этом Лайфу рассказал председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин.
— Учитывая достаточно низкий уровень правовой культуры и сотрудников дорожной полиции, и судей, я думаю, что просто будет очень тяжело устанавливать и доказывать, и могут быть постоянные споры, — сказал Похмелкин.
Автоэксперт отметил, что если есть сложное нарушение, то доказывать и привлекать нужно за каждое отдельно.
— Скажем, докажите два-три и за каждое привлекайте к ответственности. Если надо, то можно увеличить срок наказания. Поэтому теоретически такая конструкция могла бы существовать, но боюсь, что на практике это приведёт к большим проблемам: с одной стороны будут идти нарушения правил доказывания, а с другой стороны есть масса лазеек для того, чтобы уйти от ответственности, — отмечает Похмелкин, поясняя, что работать со сложными дорожными нарушениями сотрудники ГИБДД пока не готовы.
Напомним, ГИБДД предлагает ввести штраф в пять тысяч рублей за опасное вождение.
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