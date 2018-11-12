В России стартовал конкурс на лучшую образовательную программу среди волонтёров

При оценке работ жюри будет учитывать используемые активистами педагогические технологии, а также мнения родителей и детей.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) объявил о запуске конкурса на лучшую программу образовательного волонтёрства в рамках проекта "Равные возможности — детям". Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения.

— Участие в конкурсе, который ОНФ проводит с 12 ноября по 5 декабря, смогут принять волонтёры, работающие с детьми по самым различным направлениям, — говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе нужно представить на суд жюри проекты, направленные на общее развитие детей, социализацию и реабилитацию ребят с инвалидностью, а также создание новых возможностей для детей из социально незащищённых семей. Победители будут отобраны в десяти номинациях.

В ОНФ отметили, что при оценке работ жюри будет учитывать используемые активистами педагогические технологии, а также мнения родителей и детей.