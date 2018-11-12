В автобус на юге Израиля попала ракета, запущенная из сектора Газа

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В автобус на юге Израиля попала ракета, запущенная из сектора Газа

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Фото: ©РИА Новости/Кристина Афанасьева

Запущенная из сектора Газа ракета попала в автобус на юге Израиля. Об этом сообщила газета "Гаарец" со ссылкой на местных военных. По предварительным данным, один человек получил тяжёлые травмы.

Сейчас в южной части страны работают сирены воздушной тревоги. В ответ на обстрел в Израиле активировали систему ПРО "Железный купол".

В израильской армии отметили, что в ответ на обстрел истребители страны наносят удары по террористическим объектам в секторе Газа.

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