В автобус на юге Израиля попала ракета, запущенная из сектора Газа

Запущенная из сектора Газа ракета попала в автобус на юге Израиля. Об этом сообщила газета "Гаарец" со ссылкой на местных военных. По предварительным данным, один человек получил тяжёлые травмы.
Сейчас в южной части страны работают сирены воздушной тревоги. В ответ на обстрел в Израиле активировали систему ПРО "Железный купол".
В израильской армии отметили, что в ответ на обстрел истребители страны наносят удары по террористическим объектам в секторе Газа.
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