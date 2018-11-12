В Киеве мужчина покусал приехавших на вызов полицейских

Визит правоохранителей был не первым: родные нарушителя часто прибегали к помощи силовиков, чтобы утихомирить буянившего отца семейства.

В Киеве 43-летний мужчина покусал и избил полицейских, которых вызвал его несовершеннолетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции украинской столицы.

Между мужем и женой неоднократно происходили ссоры, для решения которых вызывали правоохранителей. Во время очередного скандала ребёнок снова попросил помощи у правоохранителей. На вызов приехал экипаж патрульной полиции. Однако 43-летний глава семейства на общение с ними настроен не был. При попытке силовиков задержать скандалиста тот на них напал: одного ударил, а другого укусил.

Киевлянина в итоге удалось заковать в наручники. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы.