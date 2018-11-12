СКР и полиция проверяют школу под Пензой после массового отравления учеников

Следователи изъяли документацию на поставленные продукты, по результатам проверки будет принято решение.

Сотрудники полиции и Следственного комитета РФ проводят проверки по факту госпитализации 19 учеников школы в Бессоновке Пензенской области с признаками кишечной инфекции, информирует региональное СУ СКР.

— По данному факту незамедлительно организовано проведение проверки по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Сотрудниками полиции, в свою очередь, проводится проверка по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей", — отмечается в сообщении.

Следователи изъяли документацию на поставленные продукты. К проверке привлечены сотрудники Роспотребнадзора.

— Следователи установят причины массового заболевания школьников, дана правовая оценка действиям/бездействию сотрудников образовательного учреждения при наличии нарушений, которые были допущены при организации питания детей в школе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.

В СКР уточнили, что сейчас на стационарном лечении в пензенской больнице остаётся 19 школьников в возрасте от 9 до 15 лет.

Ранее стало известно, что в одной из школ Пензенской области зафиксировано массовое отравление учеников.