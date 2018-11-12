Полиция Польши объявила награду за поимку поджигателей флага ЕС

Тем, кто поможет это сделать, МВД выделит пять тысяч злотых, что составляет примерно 1400 долларов.

Полиция Польши ищет правонарушителей, которые накануне сожгли флаг Европейского союза во время марша в честь 100-летия обретения страной независимости. К гражданам стражи порядка обратились через социальные сети.

Komendant Stołeczny Policji wyznaczył nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych dla osoby, która przyczyni się do ustalenia sprawców, którzy spalili flagę Unii Europejskiej. https://t.co/9Bu0UhyQtX — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 12, 2018

— Комендант столичной полиции назначил награду в размере пяти тысяч злотых (около $1400. — Прим. ред.) тому, кто поможет найти тех, кто это сделал, — говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".

Также полиция разыскивает и тех, кто разжигал в толпе запрещённые фаеры.

Напомним, накануне на улицы Варшавы вышло более 200 тысяч человек, чтобы отпраздновать юбилей обретения свободы.