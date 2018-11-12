Полиция Польши объявила награду за поимку поджигателей флага ЕС

Читайте также

Полиция Польши объявила награду за поимку поджигателей флага ЕС

100

Фот с сайта narodowcy.net

Тем, кто поможет это сделать, МВД выделит пять тысяч злотых, что составляет примерно 1400 долларов.

Полиция Польши ищет правонарушителей, которые накануне сожгли флаг Европейского союза во время марша в честь 100-летия обретения страной независимости. К гражданам стражи порядка обратились через социальные сети.

— Комендант столичной полиции назначил награду в размере пяти тысяч злотых (около $1400. — Прим. ред.) тому, кто поможет найти тех, кто это сделал, — говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".

Также полиция разыскивает и тех, кто разжигал в толпе запрещённые фаеры.

Напомним, накануне на улицы Варшавы вышло более 200 тысяч человек, чтобы отпраздновать юбилей обретения свободы.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×