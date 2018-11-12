"Батьковщина" потратила на рекламу Тимошенко рекордную сумму

Летом текущего года политическое объединение вложило деньги в продвижение программы "Новый курс".

Партия "Батьковщина" потратила на предвыборную рекламу лидера Юлии Тимошенко рекордные 100 миллионов гривен (более 3,5 миллиона долларов). Об этом сообщила общественная организация "Комитет избирателей Украины".

Согласно данным финансовых отчётов партии за второй и третий кварталы 2018 года, в апреле-июне партия вложила рекламные мероприятия 24,8 миллиона гривен (более 880 тысяч долларов), июле-сентябре — 73 миллиона гривен (2,6 миллиона долларов).

— Именно в летний период началась активная реклама "Нового курса", поэтому логично ожидать, что абсолютное большинство денег было потрачено на эти цели, — говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что расходы стали рекордными для партии и связаны с приближающимися выборами на Украине. Бюджет формировался из денег, полученных в качестве взносов в пользу партии.

Согласно опросам, в августе текущего года Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов в президенты.