В Минэкономразвития рассказали, чем грозит введение налога на газировку

По оценке МЭР, существует риск проседания рынка, закрытия предприятий и распространения контрафакта.

Введение налога на сладкие газированные напитки не окажет особого эффекта на снижение потребления сахара населением, но может привести к негативным последствиям. Таким образом предложение прокомментировали в Минэкономразвития России.

— Дополнительное налогообложение увеличит себестоимость производства, а значит, существует риск проседания рынка, закрытия предприятий и распространения контрафактной продукции, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЭР считают введение ограничительных мер при популяризации здорового образа жизни среди населения "малоэффективным". Министерство заявило о необходимости пользоваться другими методами. В частности, следует мотивировать россиян к снижению потребления сахара из всех видов продуктов в их рационе. По оценке МЭР, большую его часть население получает не из газировки, а из блюд домашнего приготовления.

Ранее Лайф писал, что экспертный совет при Правительстве РФ предложил обложить акцизами сладкие газированные напитки.