Кислые выводы. В клюквенном морсе можно найти не только витамины

Если с магазинными образцами, которые проверили эксперты, всё в порядке, то напитки домашнего приготовления иногда могут содержать опасность: радиоактивные ягоды по своим вкусовым качествам ничем не отличаются от обычных.

В лаборатории " Росконтроля" исследовали клюквенные морсы торговых марок "4 сезона", "Каждый день", "Просто азбука", "Наша семья. О!", Valio, "Чудо-ягода", "Золотая Русь". Два последних образца, к слову, заслуживают особенно пристального внимания: они заявлены как специализированные продукты для детского питания и рискуют оказаться на столах у малышей.

Сразу о плюсах: все семь наименований продукции соответствуют требованиям безопасности. Они не содержат токсичных элементов, радионуклидов и пестицидов. Ни в одном из них также не было выявлено красителей, зато каждый был изготовлен с применением натурального сырья — ягод клюквы.

После изучения состава семи образцов эксперты смогли все их рекомендовать к покупке. Однако выяснилось, что в пяти морсах содержание витамина С всё же было втрое ниже необходимого. Кроме того, в морсе "Чудо-ягода" неожиданно была обнаружена сорбиновая кислота (пищевая добавка Е200), нехарактерная для клюквы.

— Однако консервант обнаружен в очень маленькой, недействующей концентрации, в количестве 4,2 мг/кг) и, вероятнее всего, является случайной примесью, — отметили в "Росконтроле".

Но если магазинные морсы в целом не вызвали у экспертов опасений, то напитки домашнего приготовления, например, из дикой клюквы, могут содержать опасные компоненты.

— Радиоактивные ягоды ничем по своим вкусовым качествам и виду не отличаются от обычных, а употребление их в пищу представляет большую опасность для здоровья, — предупреждают специалисты.

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