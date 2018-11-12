Приставы предложили временно лишать водительских прав за долги по налогам

В 2018 году такое ограничение, в случаях, где была предусмотрена такая возможность, эффективно применили по 300 тысячам дел о невыплатах.

Федеральная служба судебных приставов предложила временно лишать водительских прав должников по налогам. Об этом сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов во время выступления в Госдуме.

— Полагаем возможным также обсудить и расширение института временного ограничения пользования правом управления транспортным средством по взысканию налоговых платежей и штрафов, — сказал Аристов.

Он отметил, что в 2018 году в тех случаях, где такая возможность была предусмотрена, к такой мере прибегли в 300 тысячах дел о должниках, и в результате приставам удалось взыскать 4 млрд рублей. Он добавил, что развитие мер косвенного принуждения уже давно применяют во всём мире.

Ранее приставы рассказали о просьбах россиян установить минимальный размер алиментов.