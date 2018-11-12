"Каково быть олигархом?" Уволена журналистка, задавшая Порошенко острый вопрос

После инцидента у руководства появились к работе Барановской претензии, которых ранее не было.

Журналистку Марину Барановскую, которая спросила у украинского лидера Петра Порошенко о его роскошной жизни, уволили с портала "Детектор медиа". Об этом безработная написала в "Фейсбуке".

Фатальный вопрос Барановская задала Порошенко на пресс-конференции в конце февраля. Она поинтересовалась: "Каково быть президентом-олигархом в стране, народ которой не живёт, а с трудом выживает?" Лидер Незалежной резко парировал, что не хочет это обсуждать, и добавил, что его жизнь не сахар.

После этого случая у руководства появились к работе Барановской претензии, которых ранее не было. А в конце сентября её уволили.