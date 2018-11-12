Сербская церковь не признала решения Константинополя по Украине

В СПЦ считают, что патриарх Варфоломей принял канонически необоснованное решение реабилитировать двух лидеров раскольнических группировок Незалежной.

Архиерейский собор Сербской православной церкви не стал признавать решения Константинополя о снятии анафемы с лидеров украинских неканонических церковных структур Филарета (Денисенко) и Макария (Малетича).

Собор выступил с заявлением "Позиция СПЦ о церковном кризисе на Украине после последних решений Царьградского (Константинопольского) патриархата".

— Собор, прежде всего, с сожалением констатирует, что Константинополь принял канонически необоснованное решение реабилитировать и признать епископами двух лидеров раскольнических группировок на Украине — Филарета Денисенко и Макария Малетича — вместе с их епископатом и клиром, — отмечается в заявлении.

Также там говорится, что "Святой архиерейский собор рассматривает данное решение Синода Константинополя как не являющееся обязательным для СПЦ".

Архиереи подчеркнули, что в своё время Филарет был лишён сана, а затем и вовсе исключён из церковного сообщества и подвергнут анафеме, в то время как Макарий был лишён апостольского преемства как "духовное дитя секты т.н. самосвятов".

Также Собор Сербской православной церкви призвал константинопольский патриархат и все поместные церкви созвать Всеправославный собор для обсуждения вопросов предоставления автокефалии, в том числе на Украине.

Напомним, 11 октября Синод Константинополя сообщил о начале процедуры предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине и отменил решение от 1686 года о передаче Киевского патриархата московскому. Также была снята анафема с глав двух неканонических церквей — Филарета из Киевской митрополии и Макария из Украинской автокефальной церкви. После этого РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем.