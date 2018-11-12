Тратили больше москвичей. Жители Самары обогатили Китай на распродаже 11.11

Аналитики "Яндекса.Кассы" подвели итоги Всемирного дня шопинга, который отмечался 11 ноября. Выяснилось, что большая распродажа стала ещё больше: оборот ведущих китайских интернет-магазинов вырос в 9,5 раза, а количество совершённых покупок на 661% превысило среднедневной показатель.

Интересно, что средний чек за счёт роста спроса поднялся на 25% относительно среднего показателя в октябре и составил 883 рубля. И это несмотря на скидки до 90%, которые в этот день площадки предлагают своим клиентам (или делают вид, что предлагают. Подробнее — в расследовании Лайфа).

Суммарно (то есть по всем интернет-магазинам) количество покупок 11 ноября выросло на 750% по сравнению с другими днями, а средний чек поднялся на 24% и составил 889 рублей.

В исследовании отмечается, что интерес к распродажам во Всемирный день шопинга в равной степени проявляют жители всех регионов России. Но вот самыми расточительными в этом году оказались — внезапно! — жители Самары. Средний чек у покупателей из этого города в китайских интернет-магазинах составил 1179 рублей. А вот жители Москвы и Петербурга тратили в среднем 1004 и 1014 рублей соответственно.

Ранее Лайф рассказывал о "золотой тройке" городов СНГ, которые российские туристы назвали лучшими для походов по магазинам. За неожиданным исследованием — сюда. Кроме того, мы рассказывали о лучших российских городах для шопинга. В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи, в пятёрку — Калининград и Казань.