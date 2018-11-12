На фестивале в Таджикистане люди устроили давку из-за плова — видео

На празднике для местных жителей подготовили самый большой в истории города казан с национальным блюдом.

В столице Таджикистана Душанбе горожане устроили давку из-за угощения на фестивале плова "Оши палав". Об этом сообщает "Настоящее время".

После того как чиновники и организаторы праздника выступили перед людьми и произнесли речь в честь самого большого плова в истории города, охрана сняла кордоны. Толпа набросилась на казан, и люди начали есть плов руками и набирать угощение с собой.

Мэрия Душанбе выразила сожаление в связи с поведением жителей города и сообщила, что некоторые участники "этого жалкого зрелища уже наказаны".

Семь известных поваров таджикской столицы приготовили плов. В его состав вошло 250 килограммов риса, 200 килограммов мяса, 35 килограммов моркови, 90 литров масла, 1 килограмм зиры и 5 килограммов изюма.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Сургуте подростки устроили давку из-за бесплатных роллов.