Мединский прокомментировал идею назвать аэропорт Омска в честь Егора Летова

По мнению главы Минкультуры, если кандидатура вызывает жаркие споры, то "лучше взять паузу и подумать".

Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил мнение, что решения о названиях российских аэропортов должны не раскалывать общество, а объединять его. Так он ответил на вопрос об отношении к идее назвать аэропорт в Омске именем музыканта, участника группы "Гражданская оборона" Егора Летова.

— Это должно быть, в первую очередь, решение жителей. Ведь эта идея опирается на консенсусное решение самих граждан. Во-вторых, это решение должно быть не раскалывающим общество, а объединяющим. Поэтому если та или иная кандидатура вызывает жаркие споры, обсуждения, наверное, лучше здесь взять паузу и подумать, — отметил Мединский.

Как информирует сайт проекта "Великие имена России", в финал в Омске прошли Герой СССР Дмитрий Карбышев, авиаконструктор Андрей Туполев и актёр Михаил Ульянов.

Имя Летова было одним из самых популярных вариантов, за который голосовали местные жители, но в финал оно не прошло.

Егор Летов — основатель группы "Гражданская оборона". Считается основоположником русского панк-рока. За свою карьеру в составе "Гражданской обороны" и смежных проектах он выпустил около 30 альбомов, последний был издан в 2007 году. Умер музыкант в Омске 19 февраля 2008 года.