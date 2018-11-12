Армия Израиля ударила по 20 целям в секторе Газа

Ранее противовоздушная оборона страны отразила часть ракет, запущенных с приграничной территории.

Армия Израиля ответила на массированный ракетный удар из сектора Газа и ударила по 20 целям. Об этом сообщили в пресс-службе вооружённых сил.

— Самолёты, боевые вертолёты и танки Армии обороны Израиля поразили более 20 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада" по всей территории сектора Газа, — отметили в ВС страны.

Там добавили, что нанесение ударов ещё не закончено.

Ранее сообщалось, что из сектора Газа по Израилю сегодня вечером было запущено порядка 80 ракет. Часть из них перехватила система ПВО "Железный купол".