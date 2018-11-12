Пятилетний чеченец отжался 4105 раз и побил мировой рекорд, но его не засчитали

Звания самого выносливого мальчика планеты Рахима лишили мультфильмы и счётные палочки.

Пятилетний Рахим Куриев из Чечни побил существующий мировой рекорд, отжавшись 4105 раз без перерыва за 2 часа 25 минут. Достижение ребёнка было заснято на видео и отправлено в Книгу рекордов России, но там отказались его засчитать. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Представителям Книги рекордов России не понравилось несколько моментов — "чеченский Шварценеггер" отвлекался на просмотр мультфильмов в смартфоне и отрывал руки от пола, переставляя счётные палочки, с помощью которых он считал количество отжиманий.

Тем не менее рекорд зафиксировали представители Минспорта Чечни. Сам мальчик доволен результатом. Своё достижение он посвятил главе республики Рамзану Кадырову.

Рахим из села Дуба-Юрт, несмотря на возраст, легко садится на канат, держит планку на руках и отжимается вертикально земле. Кроме того, у "чеченского Шварценеггера" уже сформировалась внушительная мускулатура, которой позавидует взрослый мужчина.

Отметим, сейчас самым выносливым мальчиком планеты считается семилетний киевлянин, который отжался 4000 раз.