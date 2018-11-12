Милонов назвал долгое сидение в Instagram симптомом, что "с мозгами нехорошо"

Парламентарий заявил, что если человек сидит больше часа в день в социальной сети, то это "вредно и аномально".

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, почему следует сократить доступ детей к социальной сети до часа в день. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

— Если больше часа, то это симптом, что у человека с мозгами всё не очень хорошо, то есть у человека зависимость есть, мания такая, — сказал Милонов.

Как рассказал депутат, психиатры уже давно сошлись во мнении, что при длительном сидении в соцсетях "начинается деградация" и это очень "вредно" и "аморально".

Милонов напомнил, что операционные системы Microsoft позволяют выставлять ограничение по времени на использование учётной записи. Депутат добавил, что своим детям выставил, на какие сайты она могут заходить, а на какие нет.

По мнению депутата, если в России введены ограничения на продажу алкоголя и сигарет, то можно продумать и то, как сократить использование "Инстаграма".