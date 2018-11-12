Британец умер после укуса бешеной кошки во время путешествия

Последний случай смерти от бешенства в самом Соединённом Королевстве был 16 лет назад.

Подданного Великобритании укусила в Марокко заражённая бешенством кошка, и в результате он скончался. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения королевства.

Вероятность того, что он умер бы от этого заболевания в самой Британии, была крайне низкой. Последний случай смерти от бешенства там был зарегистрирован в 2002 году, это произошло от укуса летучей мыши. А перед этим смертей от бешенства в стране не было сто лет.

Ранее в Саратовской области объявили карантин из-за бешеного верблюда.