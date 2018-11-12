Путин поздравил школу-студию МХАТ с 75-летним юбилеем

Глава государства указал на царящую в стенах заведения "одухотворённую атмосферу созидания и творчества".

Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов и выпускников с 75-летием школы-студии МХАТ. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

— Этот юбилей — большое событие в общественной, культурной жизни страны, — отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что традиции легендарной мхатовской школы передаются из поколения в поколение по заветам отцов-основателей. Путин отметил открытость педагогов заведения по отношению к новаторским идеям и веяниям, а также чуткую реакцию на развитие современного искусства. По мнению главы государства, в стенах школы "царит особая одухотворённая атмосфера созидания и творчества, рождаются новые таланты".

История учебного заведения началась в 1943 году, когда Владимир Немирович-Данченко спросил у коллег, какая театральная школа им нужна. После этого он сам ответил на вопрос словами: "Эта школа будет готовить актёров будущего".