Жители Кривого Рога подожгли шины, требуя включить отопление

На Украине в городе Кривой Рог местные жители начали жечь шины перед захваченным офисом газораспределительной компании "Криворожгаз". Об этом сообщает агентство "Украинские новости".

Известно, что утром в помещение компании ворвались люди с требованием немедленно дать отопление в дома. Вместе с тем снаружи протестующие перегородили проход к зданию кучей покрышек и подожгли её. Жители смогли самостоятельно сорвать пломбы на вентилях и запустить голубое топливо в пяти котельных из шести.

Сотрудники компании не могут остановить "несанкционированный отбор газа", поскольку люди попросту не пускают их к котельным. По словам журналистов, зафиксировано одно или несколько нападений на рабочих. Руководство компании объявило каникулы для всех сотрудников из соображения безопасности.

По имеющейся информации, из-за отсутствия договорённостей между компанией "Криворожская теплоцентрал" с "Нафтогазом" без отопления в Кривом Роге оказалось 2011 домов, 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 крупных общественных объектов, а также воинская часть.

Как сообщалось ранее, ситуация в городе "остыла" до предела, когда накануне закрылись детские сады и школы.