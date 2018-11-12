Горе-миллионер. В Донецке задержан похититель "горы" золота из местного ЦУМа

Преступник предварительно вывел из строя сигнализацию и видеокамеры, после чего вынес из универмага более полутора тысяч ювелирных украшений.

В Донецкой Народной Республике сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в краже ювелирных украшений из Центрального универмага Донецка на сумму 120 миллионов рублей. Виновником оказался сотрудник ЦУМа, сообщается на сайте МВД республики.

— Стражи порядка установили и задержали дончанина, подозреваемого в крупном хищении золотых украшений из двух отделов Центрального универмага Донецка. Добычей фигуранта стали несколько килограммов золотых изделий, драгоценные камни и денежные средства, находившиеся в кассах торговых объектов, — сообщают в МВД ДНР.

Перед совершением преступления сотрудник ЦУМа вывел камеры наблюдения и сигнализацию, а потом вынес из универмага более полутора тысяч ювелирных украшений. Похищенные украшения мужчина закопал в двух тайниках. Полиция изъяла у злоумышленника похищенные вещи.

— После проведения всех необходимых процедур они будут возвращены законным владельцам, — отметили в МВД.

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