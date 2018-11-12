В Волгограде при пожаре в частном доме погибли два младенца-близнеца

Отец кинулся спасать своих детей, но смог вывести только пятерых. Оставшиеся малыши были в дальней комнате, и до них уже было не добраться.

В Волгограде при пожаре в частном доме погибли два двухмесячных младенца-близнеца. Об этом сообщает СУ СК РФ по Волгоградской области.

— Мужчина кинулся спасать своих детей, но вывести из дома ему удалось пятерых. Добраться до младших двухмесячных близнецов, находившихся в дальней комнате, уже было невозможно, — говорится в сообщении.

Как отмечается, мать отлучилась в отделение банка, пока дома были семеро детей и отец. Мужчина ненадолго вышел, а, когда он вернулся, дом уже был в огне.

Следователи сообщили, что дом отапливался электрообогревателем, который мог стать причиной возгорания.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Омской области во время пожара погибли два ребёнка и их отец.