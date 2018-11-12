В США пригрозили усилить санкции против России из-за выборов в Донбассе

Белый дом присоединился к Европе, которая осудила голосование в Донбассе, назвав его "фиктивным".

В Госдепартаменте США выступили с заявлением по поводу выборов, состоявшихся накануне в Донецкой и Луганской народных республиках. Там пригрозили, что введут против России новые санкции.

— Соединённые Штаты присоединяются к Европе и другим партнёрам в осуждении фиктивных "выборов", прошедших 11 ноября, на контролируемой Россией Восточной Украине, — заявили в ведомстве.

Там отметили, что санкции будут длиться до тех пор, пока Киев не восстановит контроль над Донбассом и Крымом.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт отметила, что ДНР и ЛНР "нет места в рамках минских договорённостей" и их "следует распустить".

Ранее в Кремле сообщили, что "с пониманием" отнеслись к выборам в ДНР и ЛНР.

8 ноября США уже вводили новые санкции против России из-за Крыма и Донбасса.