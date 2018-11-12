На Украине по делу о смерти Гандзюк арестован экс-помощник депутата Рады

Суд арестовал Игоря Павловского, бывшего помощника Николая Паламарчука, депутата Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко. Общественник подозревается в причастности к убийству советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
— Задержан ещё один из тех, кто может иметь отношение к этому делу. Суд сегодня утром рассмотрел всё и избрал как меру пресечения содержание под стражей, если не ошибаюсь, до третьего декабря текущего года господину Павловскому, — сказал Грицак.
Советнице мэра Херсона, активистке и журналистке Екатерине Гандзюк плеснули в лицо кислотой в конце июля. Несколько месяцев она провела в больнице, но скончалась 4 ноября.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени