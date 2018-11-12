На Украине по делу о смерти Гандзюк арестован экс-помощник депутата Рады

Суд уже определил меру пресечения, до третьего декабря мужчина будет находиться под стражей.

Суд арестовал Игоря Павловского, бывшего помощника Николая Паламарчука, депутата Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко. Общественник подозревается в причастности к убийству советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

— Задержан ещё один из тех, кто может иметь отношение к этому делу. Суд сегодня утром рассмотрел всё и избрал как меру пресечения содержание под стражей, если не ошибаюсь, до третьего декабря текущего года господину Павловскому, — сказал Грицак.

Советнице мэра Херсона, активистке и журналистке Екатерине Гандзюк плеснули в лицо кислотой в конце июля. Несколько месяцев она провела в больнице, но скончалась 4 ноября.