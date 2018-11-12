Умер создатель вселенной Marvel Стэн Ли

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Умер создатель вселенной Marvel Стэн Ли

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Стен Ли. Фото: twitter/MtDewPapi

Ушёл из жизни в возрасте 95 лет создатель вселенной Marvel Стэн Ли. Как передаёт TMZ, об этом сообщила дочь.

Отмечается, что смерть настигла Стэна Ли в медицинском центре, куда его отвезли из своего дома в Голливуде.

В последнее время у создателя вселенной Marvel было несколько обострений разных заболеваний. В частности, он перенёс пневмонию.

В июле прошлого года ушла из жизни его супруга.

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