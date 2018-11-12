СМИ: В Таджикистане предотвратили теракт против российских военных

Спецслужбы в Таджикистане предотвратили теракты на российской военной базе и в русской школе. Об этом РИА "Новости" сообщили в Госкомитете нацбезопасности страны.

По данным СМИ, по подозрению в подготовке атак в Душанбе задержана преступная группировка из 12 человек. Отмечается, что боевики действовали "по заданию террористической группировки ИГИЛ*". Пока официального подтверждения этой информации нет.

Ранее агентство также сообщало, что российская база в Таджикистане перешла на усиленный режим несения службы после информации о задержании в стране членов ИГИЛ.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.