Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT отключила от своей системы Центробанк Ирана и другие финансовые учреждения страны.
— Мы считаем, что SWIFT приняла правильное решение об отключении этих объектов, — цитирует агентство Reuters замминистра финансов США Сигал Манделкер.
Она добавила, что США "намерены строго соблюдать санкции".
Напомним, Вашингтон 5 ноября ввёл новые санкции в отношении Тегерана. Они коснулись 700 фирм, в частности банковского сектора, судоходного и нефтяного.
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