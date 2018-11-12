SWIFT отключила от своей системы Центробанк Ирана

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SWIFT отключила от своей системы Центробанк Ирана

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Тегеран. Фото: © flckr/Gilbert Sopakuwa

Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT отключила от своей системы Центробанк Ирана и другие финансовые учреждения страны.

— Мы считаем, что SWIFT приняла правильное решение об отключении этих объектов, — цитирует агентство Reuters замминистра финансов США Сигал Манделкер.

Она добавила, что США "намерены строго соблюдать санкции".

Напомним, Вашингтон 5 ноября ввёл новые санкции в отношении Тегерана. Они коснулись 700 фирм, в частности банковского сектора, судоходного и нефтяного.

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