В результате обстрелов Израиля разрушена телестанция ХАМАС

В результате авиаударов Израиля по сектору Газа разрушено здание телестанции "Аль-Акса", принадлежавшей движению ХАМАС. Об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".

Отмечается, что по зданию было выпущено шесть ракет, о пострадавших не сообщается. Персонал был заранее эвакуирован.

Напомним, Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа. Как отмечают представители израильского военного ведомства, атаковано более 70 объектов, но все они, по их словам, принадлежат террористическим организациям. Эти удары стали ответом на ракетные обстрелы территорий Израиля с палестинской стороны.