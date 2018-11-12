Суд в Австрии во вторник решит вопрос об аресте подозреваемого в шпионаже

Суд в Австрии во вторник, 13 ноября, примет решение об аресте отставного австрийского полковника, подозреваемого в разведдеятельности в пользу России. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель суда в Зальцбурге.

Отмечается, что прокуратура настаивает на заключении военного под стражу.

Напомним, 9 ноября стало известно, что отставной полковник армии Австрии подозревается в шпионаже в пользу России. Канцлер страны Себастьян Курц сообщил, что экс-военный вёл разведывательную деятельность с 1990-х по нынешний год. Ранее австрийский полковник был задержан.

В связи с инцидентом временный поверенный в делах РФ в Австрии вызван в МИД, а министр иностранных дел Карин Кнайсль отменила визит в Россию. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлён действиями Вены. По его словам, австрийская сторона должна была запросить информацию по инциденту у Москвы напрямую, а не разглашать её в СМИ.