Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook

Перебои в работе социальной сети "Фейсбук" коснулись 12 ноября жителей США и Латинской Америки. Такую информацию предоставил сервис Downdetector.

В сообщении говорится, что перебои наблюдаются с 12:52 по времени Восточного побережья США (20:52 мск). Отмечается, что у большинства пожаловавшихся (52%) страницы социальной сети не грузятся и полностью не работают.

Ещё около трети жалоб (31%) связаны со сложностями в авторизации, также у некоторых (15%) перестало работать мобильное приложение "Фейсбук".

Компания регулярно сталкивается с техническими проблемами. Так, в сентябре этого года перебои в работе площадки наблюдались на всех континентах.