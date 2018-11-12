Власти Москвы посоветовали парковаться подальше от деревьев и рекламных щитов

Ночью ожидается усиление ветра до 15 м/с, горожанам рекомендуют быть внимательнее.

В мэрии Москвы призвали столичных водителей не парковать автомобили возле шатких конструкций и деревьев из-за усиления ветра в ночь на вторник, 13 ноября. Об этом сообщает столичный ЦОДД в своём Twitter.

Во вторник обещают ветер с порывами до 15 м/c. Учтите это, когда будете парковаться. Места под деревьями и рекламными щитами лучше избегать. И будьте внимательны на дороге.



Берегите себя. pic.twitter.com/XM4RebfVl3 — ЦОДД (@gucodd) November 12, 2018

— Во вторник обещают ветер с порывами до 15 м/c. Учтите это, когда будете парковаться. Места под деревьями и рекламными щитами лучше избегать. И будьте внимательны на дороге, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве был объявлен жёлтый уровень опасности в связи с надвигающимися ветрами.