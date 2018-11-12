Дмитрий Медведев прибыл в Палермо на международную конференцию по Ливии

Российская делегация во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым прибыла в Палермо на Сицилии для участия в международной конференции по урегулированию в Ливии. Представители 30 стран должны обсудить план действий по примирению враждующих политических сил в стране и проведению там выборов в 2019 году.
План урегулирования был предложен специальным посланником ООН по Ливии Гасаном Саламэ.
Помимо представителей европейских, арабских и африканских стран на конференции ожидается командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар. ТАСС сообщает, что помимо совместных мероприятий у него запланирована персональная встреча с премьером Италии Джузеппе Конте.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени