Илон Маск выразил соболезнования в связи со смертью Стэна Ли

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Илон Маск выразил соболезнования в связи со смертью Стэна Ли

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Фото: © Flickr/ TED Conference

Илон Маск выразил соболезнования в связи с кончиной создателя вселенной Marvel Стэна Ли. Бизнесмен отметил, что миры, придуманные Ли, будут жить вечно.

— Покойся с миром, Стэн Ли. Множество вымышленных и чудесных миров, которые ты создал для человечества, будут жить вечно, — написал Маск в "Твиттере".

Напомним, 12 ноября стало известно о том, что создатель культовых комиксов Стэн Ли скончался в возрасте 95 лет. В последнее время у создателя вселенной Marvel было несколько обострений разных заболеваний.

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