Илон Маск выразил соболезнования в связи со смертью Стэна Ли

Илон Маск выразил соболезнования в связи с кончиной создателя вселенной Marvel Стэна Ли. Бизнесмен отметил, что миры, придуманные Ли, будут жить вечно.

— Покойся с миром, Стэн Ли. Множество вымышленных и чудесных миров, которые ты создал для человечества, будут жить вечно, — написал Маск в "Твиттере".

Rest in peace, Stan Lee. The many worlds of imagination & delight you created for humanity will last forever. — Elon Musk (@elonmusk) 12 ноября 2018 г.

Напомним, 12 ноября стало известно о том, что создатель культовых комиксов Стэн Ли скончался в возрасте 95 лет. В последнее время у создателя вселенной Marvel было несколько обострений разных заболеваний.