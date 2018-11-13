Скончалась дрессировщица медведей Надежда Такшантова

Знаменитая российская дрессировщица диких животных Надежда Такшантова скончалась 12 ноября в Ярославле в возрасте 70 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Росгосцирка". Дата и место прощания с артисткой уточняются.

Свой путь на цирковом манеже Надежда начала в 13 лет. Не окончив девятый класс, она осталась подрабатывать в цирке, а через пять лет заняла место дрессировщика медведей.

Позже она станет известна благодаря исполнению её воспитанниками сложных элементов, среди которых знаменитый "Ковёр", который выполняли сразу пять медведей.

Такшантова стала единственной в мире женщиной-дрессировщиком трёхметрового медведя, который весит почти 600 килограммов. Также она единственный укротитель в мире, у которого медведи в неволе стали родителями.

В 2004 году Надежда создала уникальный номер "Волк и семеро гусят" — и стала единственным специалистом в мире, который работает с гусями. По её команде они прыгали через барьер, катались с горки и даже танцевали вальс.