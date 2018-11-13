Американский рэпер Lil Pump окончательно отменил концерт в Москве

Концерт Lil Pump, который должен был состояться в Москве 11 декабря, отменяется. Эту информацию опубликовал организатор мероприятия SAV Entertainment.

В тексте сообщения сказано, что это связано с изменившимся графиком тура артиста и что все купленные билеты можно сдать по месту приобретения.

Однако многие связывают отмену концерта с недавним заключением артиста под стражу. Он был арестован на два месяца за нарушение режима условного освобождения. Тогда его менеджер уже объявлял об отмене тура. Когда двухмесячный арест исполнителя закончился, он сам заявил, что на самом деле мировой тур не отменяется, а менеджеры имели в виду только отмену выступлений в США.

Теперь же, после публикации сообщения от организаторов, была внесена окончательная ясность: приобретённые билеты можно нести обратно в кассу.