Ещё 4105 раз. Пятилетний чеченец готов повторить свой рекорд по отжиманиям

Пятилетний Рахим Куриев из Чечни, который ранее отжался 4105 раз за 2 часа 25 минут, готов через неделю повторить достижение, чтобы официально зафиксировать рекорд. Об этом РИА "Новости" рассказал глава регионального министерства по физической культуре и спорту Муса Ханариков.

По его словам, Рахим "чисто и с большим отрывом от своих предшественников выполнил упражнения", а родители мальчика дали согласие на то, чтобы ребёнок повторил результат.

— Он мог отжаться ещё больше, но в этом не было необходимости, — отметил глава Минспорта Чечни.

Напомним, пятилетний Рахим Куриев побил существующий мировой рекорд, отжавшись 4105 раз без перерыва за 2 часа 25 минут. Достижение ребёнка было заснято на видео и отправлено в Книгу рекордов России, но там отказались его засчитать.