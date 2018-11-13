Предполагаемый виновник взрыва газа в многоэтажке под Смоленском умер в больнице

Предполагаемый организатор взрыва газа в девятиэтажке в посёлке Пригорское под Смоленском скончался в больнице от полученных травм. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Наталья Зуева.

Напомним, взрыв газа в посёлке Пригорское произошёл 6 ноября и повредил 16 квартир. Также в результате пострадало четыре человека.

По данным ряда СМИ, взрыв был преднамеренным: хозяин квартиры на шестом этаже повредил шланг, поссорившись с родственниками. Мужчина также был в числе пострадавших.