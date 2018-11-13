Мэй сообщила о скором завершении переговоров по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что переговоры по Brexit приближаются к завершению, однако всё ещё остаётся неразрешённым ряд вопросов по условиям выхода Великобритании из Евросоюза.

— Обе стороны хотят достичь соглашения. Однако то, что мы согласовываем, является чрезвычайно трудным... Я хочу, чтобы люди знали, что я не поставлю под угрозу то, за что они проголосовали на референдуме, — цитирует британского премьера ТАСС.

Мэй заявила, что переговоры по Brexit отвечают "национальным интересам" и сделка не будет заключена любой ценой.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС отклонил ключевое предложение Терезы Мэй по Brexit, которое касалось решения таможенных споров.