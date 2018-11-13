Мотивация в дождь. СМИ написали об "ироничном ответе" французских военных Трампу

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Мотивация в дождь. СМИ написали об "ироничном ответе" французских военных Трампу

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Фото: © Twitter/Armée de Terre

Французские военнослужащие разместили твит с призывом оставаться мотивированными даже в дождь. СМИ и пользователи соцсетей увидели в этом "ироничный ответ" президенту США Дональду Трампу, который во время визита в Париж отменил поездку на американское кладбище из-за плохой погоды.

— Идёт дождь, но это не страшно. У нас всё ещё есть мотивация, — говорится в сообщении военных.

При этом позже в твиттер-аккаунте появилась другая запись, в которой военные заявили, что "нет никакой аллюзии в этих обычных действиях военнослужащих сухопутных войск, которые проходили утром под дождём".

Напомним, Дональд Трамп не смог присутствовать на чествовании американских солдат, убитых во время Первой мировой войны, из-за небольшого дождя. Главу Белого дома за это раскритиковали пользователи соцсетей, а также политики из США и Британии. Среди критиков были внук Уинстона Черчилля и член парламента Великобритании Николас Сомс.

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