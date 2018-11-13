Marvel и Disney выразили соболезнования поклонникам создателя комиксов Стэна Ли

Компании Marvel и Disney выразили соболезнования семье американского писателя и создателя комиксов Стэна Ли, а также всем поклонникам его творчества. Ли умер 12 ноября в возрасте 95 лет.

В Marvel, которая принадлежит конгломерату The Walt Disney Company, уверены, что сегодня почти невозможно найти уголок во вселенной их комиксов, к которому Стен ни приложил бы руку.

— Страсть Стэна Ли, харизма и его любовь к созданным им персонажам и рассказам сформировали Marvel такой, какой она является сегодня. Его неустанный драйв и преданность рассказывать творческие истории меняют жизнь бесчисленных поклонников уже более 75 лет. Его дух живёт в людях, которых он вдохновил. Его наследие никогда не будет забыто. Мои мысли сейчас с его семьёй в это трудное время, — заявил Дэн Бакли, президент Marvel Entertainment.

Ранее соболезнования в связи с кончиной выражали известные актёры, которые примеряли на себя в кино образы героев, придуманных Стеном Ли.