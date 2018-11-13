Минобороны РФ рассекретило архивы к юбилею Рязанского десантного училища

Министерство обороны России по случаю 100-летнего юбилея Рязанского воздушно-десантного училища рассекретило исторические документы, посвящённые истории становления и развития РВВДКУ. Ознакомиться с ними можно здесь.

В новом разделе внимательные читатели могут узнать, как менялись названия и задачи, которые выполняло училище в разные годы, ознакомиться с актом Иосифа Сталина о награждении училища орденом Красного Знамени.

Также в новом разделе можно ознакомиться с актами об итогах выпускных экзаменов среди женщин за апрель 1943 года, например. С распоряжением президента РФ, с благодарностью военным за помощь в тушении пожара на Рязанском электроламповом заводе и прочими историческими документами.

Впервые широкой публике была представлена информация об участии курсантов училища в различных военно-спортивных соревнованиях и установленных ими рекордах.

Кроме того, были опубликованы некоторые документы из личного дела создателя воздушно-десантных войск Василия Филипповича Маргелова.

Рязанское училище ведёт свою историю с 13 ноября 1918 года. Тогда в городе были созданы 1-е Рязанские Советские пехотные курсы командного состава РККА. Далее в 1920 году их переименовали в пехотную школу, а спустя 17 лет — в Рязанское пехотное училище имени Ворошилова. Так называлось учебное заведение в годы Великой Отечественной войны .