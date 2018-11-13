В Испании произошёл взрыв на пиротехническом заводе, есть погибшие

По меньшей мере три человека погибли во время взрыва на пиротехнической фабрике в муниципалитете Гуадикс в испанской провинции Гранада. Об этом сообщает газета Publico.

По информации журналистов, во время трагедии на фабрике находилось шестеро работников. Трое из них скончались до приезда врачей, остальным не потребовалась даже госпитализация.

Отмечается, что взрыв был настолько мощный, что ощущался на многие километры вокруг. На место трагедии были вызваны все экстренные службы города. Никакой дополнительной информации не сообщается.