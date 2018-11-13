В Мексике самолёт упал на дорогу и насмерть сбил двух байкеров

В мексиканском штате Тамаулипас легкомоторный самолёт Cessna упал на шоссе между городами Альтамира и Альдама прямо на головы проезжавших мотоциклистов. Об этом пишет газета Milenio.

По информации журналистов, пилот пытался совершить аварийную посадку из-за технических проблем. Судя по всему, всё пошло не по плану — он попросту рухнул на оживлённое шоссе и зацепил проезжавший мотоцикл, водитель и пассажир которого погибли на месте.

После этого самолёт протащило по асфальту несколько десятков метров, пока он не врезался в кусты. Сообщается, что пилот выбежал из кабины и скрылся с места происшествия.

Ранее Лайф сообщал, что 10 ноября в США четыре человека погибли при крушении самолёта.