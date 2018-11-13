Учёные выяснили, что ожирение в подростковом возрасте может привести к раку

Израильские учёные обнаружили, что ожирение в подростковом возрасте в четыре раза повышает риск развития рака поджелудочной железы уже у взрослых людей. Подробности врачи опубликовали в журнале Американского онкологического общества Cancer.

Медики изучили данные медкарт почти 1,8 миллиона пациентов от 16 до 19 лет. Затем данные сравнили со случаями заболевания раком поджелудочной железы. Оказалось, что ожирение и даже индекс массы тела на верхней границе в подростковом возрасте увеличивают риск развития онкологии в 3,76 раза у мужчин и в 4,07 раза у женщин.

Ранее специалисты сообщали, что причиной онкологии может стать ночная работа, употребление алкоголя, а также подсластители, содержащиеся в газированных напитках.